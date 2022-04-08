Трусова опубликовала горячее видео танца в стиле стрип-пластики

17-летняя Трусова на каблуках исполнила танец в новом для себя стиле на песню Perfect исполнителя Bryce Wilson.

По словам тренера по танцам Анастасии Юрасовой, российская фигуристка пришла к ней на занятия около месяца назад со словами: "Мне говорят, что я самая неумелая в танцах, у меня ничего не получается".

"Честно скажу, более застенчивого чемпиона я ещё не знала. Я ей пообещала, что скоро всё изменится. И вот прошёл всего месяц, и я с гордостью представляю результат Саши. Да, это не хореография, это всего лишь рутина на базовых элементах, но всё же я с гордостью вам покажу Сашу. У нас всё получается, Саш", - написала Юрасова у себя в Instagram.

Похвалила Трусову и заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. "Благодаря этим танцам у неё появятся новые возможности в фигурном катании, добавятся какие-то элементы, хорошо скажется на растяжке, поэтому пускай занимается дальше, это хорошо", - цитирует Тарасову "РБК Спорт".

Александра Трусова - серебряный призёр зимних Олимпийских игр в Пекине (2022), бронзовый призёр чемпионата мира (2021), двукратный бронзовый призёр чемпионата Европы (2020, 2022).