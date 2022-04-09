Сб, 9.04.2022
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Анна Седокова, певица

Появилось видео с откровенной фотосессии Евгении Медведевой

Евгения Медведева ФОТО: скриншот видео

Недавно двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева снялась в откровенной фотосессии для журнала Maxim, а сейчас в сети появилось видео, в котором можно увидеть всё, что осталось за кадром. Бэкстейдж-видео получилось ещё более вызывающим.

Фотосессия 22-летней Медведевой проходила в бассейне в различных купальниках и топлес. Посмотрев видео, можно увидеть, что во время фотосессии Евгения была раскованна и много улыбалась.

Евгения Медведева - двукратный серебряный призёр Олимпиады 2018 года, двукратная чемпионка мира, Европы и России. Она не выступает в официальных соревнованиях с сезона-2019/20.

Последний раз спортсменка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года, а в конце 2021-го официально объявила о завершении карьеры. В прошлом году Медведева в паре с блогером Даней Милохиным стала участницей шоу "Ледниковый период".

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