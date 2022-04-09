Появилось видео с откровенной фотосессии Евгении Медведевой

Фотосессия 22-летней Медведевой проходила в бассейне в различных купальниках и топлес. Посмотрев видео, можно увидеть, что во время фотосессии Евгения была раскованна и много улыбалась.

Евгения Медведева - двукратный серебряный призёр Олимпиады 2018 года, двукратная чемпионка мира, Европы и России. Она не выступает в официальных соревнованиях с сезона-2019/20.

Последний раз спортсменка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года, а в конце 2021-го официально объявила о завершении карьеры. В прошлом году Медведева в паре с блогером Даней Милохиным стала участницей шоу "Ледниковый период".