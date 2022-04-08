Фото ⟩ Обстрел Краматорска: погибли 50 человек

"Оккупанты ударили "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска, где находились тысячи мирных украинцев, ожидая эвакуации… Около 30 погибших, около 100 человек получили ранения разной степени тяжести", - написал Владимир Зеленский в Telegram-канале.

В момент удара на вокзале в Краматорске находились тысячи человек, пытавшихся покинуть город.

Число погибших в результате ракетного удара по вокзалу в Краматорске выросло до 50, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Среди погибших пять детей. 38 человек погибли непосредственно на вокзале, 12 умерли в больнице. Еще 86 человек пострадали.

Ранее СБУ Украины сообщала о 39 погибших.

Мэр Краматорска Александр Гончаренко говорит, что краматорские больницы не справляются с количеством раненых, которые поступают с вокзала после ракетного удара: "Много людей тяжелых, без рук, ног. Их оперируют 30-40 хирургов одновременно".

Также, по его словам, в момент обстрела на вокзале находилось около 4 тысяч человек, которые ожидали эвакуации.

В Минобороны России утверждают, что Россия не совершала ракетную атаку на Краматорск, пишет Русская служба BBC.

"Все заявления представителей киевского националистического режима о якобы совершенной Россией 8 апреля "ракетной атаке" по железнодорожному вокзалу в городе Краматорск являются провокацией и абсолютно не соответствуют действительности", - сообщили в ведомстве.

"Никаких огневых задач 8 апреля в городе Краматорск у российских вооруженных сил не было и не планировалось", - заявили в Минобороны.

Там указали, что ракеты "Точка-У", "обломки которой обнаружены в районе ж/д вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами", применяются только украинскими вооруженными силами.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о массовой гибели мирных жителей в результате удара по Краматорску.

Дело расследуется "в отношении командира бригады ВСУ и иных неустановленных лиц" по части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).

Что еще известно?

Однако еще 6 марта команда расследователей Conflict Intelligence Team указывала на то, что ракета "Точка-У" продолжает оставаться на вооружении в российской армии - несмотря на то, что большинство ракет заменены на более современные "Искандеры".

В частности, расследователи замечали эти ракеты после 24 февраля на территории Беларуси, где находились российские войска, корпус ракеты был сфотографирован в Мариуполе и Черниговской области.

Также Telegram-канал "Медузы" опубликовал пост, в котором говорится, что "незадолго до сообщений о ракетном ударе по Краматорску в Telegram опубликовали видео запуска двух ракет - предположительно, с подконтрольной ДНР территории".

Галерея: Последствия удара по Краматорску