Главный психолог НВС: Зверства российских солдат были вызваны несколькими факторами

Он отметил, что юристы и следователи сейчас проводят расследование, чтобы установить точных виновников военных преступлений в российской армии. Если эти преступления были совершены солдатами срочной службы, то Чернавский напомнил в этой связи, что в российской армии существуют неуставные отношения, или так называемая "дедовщина".

"Насильники часто появляются, например, от тех, над кем издевались в школе и в детстве.

А теперь раскрывают свой потенциал перед женщинами, перед безоружным гражданским населением", - пояснил Чернавский.

Он признал, что не имело значения, кто был на пути убийц - украинка или русская женщина. Они увидели в насилии возможность отомстить. Сработал и стадный инстинкт.

«У этих психологически слабых солдат есть оружие и шанс отомстить, даже не задумываясь о том, кто мстит и за что они мстят. Чернявский добавил, что они могли употреблять алкоголь и наркотики.

Психолог не думает, что командование русской армии отдавало прямые приказы по изнасилованиям и пыткам, но задачу по уничтожению мирного населения ему точно можно было поставить, потому что в них есть противники. В таких действиях также присутствует желание запугать и отомстить.

"Не нужно отдавать приказы. Если вы чувствуете себя безнаказанным и вам не запрещено это делать, тогда нет необходимости издавать специальный приказ. Так люди просто становятся дикарями", - добавил эксперт.

Однако Чернавский указал, что этот вопрос не следует связывать напрямую с нацией в целом, поскольку военные преступления исторически совершались русскими, чеченцами и афганцами. Во Вторую мировую войну это были немцы и представители других национальностей.

"В Чечне также сформировались банды и кадыровцы, но мы не можем винить чеченский народ в целом", - сказал психолог.

На действия этих убийц, безусловно, повлияла собственная российская пропаганда в отношении Украины.

"Российский солдат толком не знает, что делать, когда его поймают. Почему они грабят народ Украины? Потому что ничего хорошего в своих домах не видели. Да в Москве, Питере можно жить хорошо, но в другом месте?

Если воровство разрешено, почему бы не сделать это, даже не зная об использовании продукта? Таков стадный инстинкт - есть один, а остальные потянутся сами", — пояснил главный психолог НВС.

Сообщается уже о нескольких сотнях мирных жителей, убитых в городе Буче. Многие жертвы были брошены на улицах города, другие захоронены в братских могилах, а третьи - во дворах и садах домов.

Жертв российских оккупантов в селе Бородянка Киевской области даже больше, чем в городе Буча, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в четверг вечером.

Галерея: Жертвы войны в Украине