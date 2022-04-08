Рига выдает беженцам персональные коды

На этой неделе с понедельника, 4 апреля, специалисты не только регистрируют беженцев в системе данных самоуправления, но и в регистре данных физических лиц, предоставляя персональные коды. Это немного замедляет обслуживание в центре для беженцев.

Граждане Украины, которые были зарегистрированы в центре уже ранее, также получили персональные коды,

но, чтобы узнать их, им придется еще раз посетит центр или ближайшее отделение Управления по делам гражданства и миграции.

В дальнейшем для получения любого вида помощи беженцы должны иметь персональный код.

Как информировала Озола, в центре работают также специалисты Государственного агентства социального страхования, которые принимают заявления на пособия по случаю рождения ребенка, ухода за ребенком и семейные пособия.