Что будет делать Latvijas gāze, если Латвия запретит поставки газа из России?

Она отметила, что в настоящее время неизвестно, где и сколько СПГ можно было бы закупить, кроме того, необходимо принимать во внимание тот фактор, что закупать СПГ можно только в том случае, если имеются физические возможности его доставки, так как мощности поставок СПГ не безграничны.

Как сообщалось, 6 апреля народнохозяйственная комиссия Сейма одобрила предложение о внесении в закон об энергетике запрета на поставки природного газа из России в Латвию. Представители Latvijas gāze на заседании комиссии возражали против этого решения.

Председатель правления Latvijas gāze Айгар Калвитис ранее заявил, что решение запретить поставки российского газа в Латвию вызовет энергетический кризис и повлечет более высокие цены для клиентов.

Он подчеркнул, что поданные в Сейм поправки к закону об энергетике, которые предусматривают запрет на поставки российского газа в Латвию, фактически вынудят Latvijas gāze закупать запасы газа по исторически самой высокой цене и хранить его в Инчукалнском подземном газохранилище.

При нынешних запасах газа Latvijas gāze может поддерживать рынок в текущем состоянии до июля 2022 года. Калвитис указал, что компания ожидает профессиональной дискуссии, разработки конкретных планов Министерством экономики и взвешенных политических решений.

Оборот концерна Latvijas gāze в 2021 году, по предварительным данным, составил 583,342 млн евро, прибыль - 3,2 млн евро.

Крупнейшими акционерами компании являются "Газпром" (34%), Marguerite Gas II.S.a.r.l. (28,97%), Uniper Ruhrgas International GmbH (18,26%) и Itera Latvija (16%).