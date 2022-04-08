Видео ⟩ В пятницу у здания PMLP в Риге образовалась огромная очередь. Комментарий учреждения

Pasei/ID kartei beidzies derīguma termiņš?

Elektroniski pierakstīties nav iespējams. Var tikai rindas kārtībā 08.04., 22.04. un 29.04.

Rinda 08.04. plkst. 08:00@IeM_PMLP @MGolubeva_LV jūs ņirgājaties par cilvēkiem vai kā? pic.twitter.com/kHzFRS269x — 𝔻𝕫𝕚𝕟𝕥𝕒𝕣𝕤 (@DzintarsDzenis) April 8, 2022

PMLP уже сообщало, что по пятницам в апреле в Рижском 1-м отделении PMLP в Чиекуркалнсе будет возможность оформить и получить документы, удостоверяющие личность, в порядке живой очереди. Представитель PMLP Мадара Пуке пояснила агентству LETA, что учреждение постепенно возобновляет допандемический порядок обслуживания, когда клиентов принимали без очереди, т. е. клиентам выделяется определенное количество номерков, чтобы контролировать число людей, обслуживаемых в течение одного рабочего дня.

Такой порядок организации работы соблюдался еще до пандемии, когда часто у входа в здание образовывалась очередь, потому что клиентов обслуживают не в конкретное время, а в порядке очереди.

Женщина написала в Twitter, что тем, кто стоит в очереди, сказали, что они могут идти домой, незадолго до 10 утра. Пуке пояснила, что для тех, кто стоит в очереди, было выделено определенное количество номерков и чтобы другие клиенты не ждали просто так, сотрудники PMLP сообщили, что сегодня больше клиентов обслуживать не будут.

"Именно такой порядок обслуживания был до пандемии - сотрудники утром раздавали номерки, чтобы контролировать очередь и не допустить ситуации, когда, например, в 15:00 обнаружится, что 100 человек [бесполезно] стоят в очереди уже шесть часов", - подчеркнула Пуке.

Она напомнила, что ранее PMLP распространило информацию о том, что с 16 мая возобновится выдача и оформление документов, удостоверяющих личность, в его территориальных отделениях в порядке без предварительной регистрации.

PMLP призывает клиентов быть вежливыми по отношению к персоналу учреждения, который усердно работает, чтобы обслуживать клиентов как можно быстрее.