Украина сегодня: обстрел Краматорска, эксгумация тел в Буче и письмо русскоязычных Латвии

Главная новость дня - это обстрел вокзала в Краматорске. В пятницу, 8 апреля, российские войска обстреляли вокзал в Краматорске, где проходила эвакуация беженцев. В момент удара на вокзале в Краматорске находились тысячи человек, пытавшихся покинуть город. Число погибших в результате ракетного удара по вокзалу в Краматорске выросло до 50, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Среди погибших пять детей. 38 человек погибли непосредственно на вокзале, 12 умерли в больнице. Еще 86 человек пострадали.

В Минобороны России утверждают, что Россия не совершала ракетную атаку на Краматорск.

В Буче началась эксгумация тел, похороненных в братской могиле. Всего в братской могиле, предположительно, похоронены 67 человек, сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

С начала войны в Чернигове погибли около 700 человек, в том числе и военные, и мирные жители, сообщил на пресс-конференции глава города Владислав Атрошенко. Тела 70 человек еще не опознаны. Атрошенко отметил, что еще около 40 человек считаются пропавшими без вести.

Представители Еврокомиссии на поезде приехали в Украину. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в пятницу, 8 апреля, отправились поездом из Польши в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Медуза" опубликовала видео, снятое дроном в период с 23 по 30 марта в украинском городе Буча, которое доказывает, что местные жители были убиты во время оккупации города российскими войсками.

Новые санкции Евросоюза: российским судам запрещено входить в порты ЕС, с августа начнет действовать эмбарго на поставки российского угля, автотранспортным компаниям из РФ и Беларуси запретили перевозки по Евросоюзу.

МИД РФ объявил персонами нон-грата 45 дипломатов Польши. В марте польские власти выслали 45 российских дипломатов, которые, по мнению спецслужб Польши, занимались шпионажем.

Кроме того, МИД России объявил о высылке двух дипломатов Болгарии. В марте Болгария выслала двух российских дипломатов в связи с расследованием о шпионаже.

Власти Одессы заявили, что опасаются ракетного обстрела 10 апреля после сегодняшнего удара по вокзалу в Краматорске, пишет Русская служба BBC.

В Одессе и области объявлен комендантский час, который начнет действовать с 21:00 9 апреля 2022 года до 06:00 11 апреля 2022 года.

В это время жителям Одессы и области запрещается находиться на улице и общественных местах без специально выданных разрешений.

В поселке Макаров Киевской области обнаружены тела 132 мирных жителей, убитых российскими военными, заявил глава поселка Вадим Токарь.

По его словам, погибших находили, в том числе в массовых захоронениях. Сам Макаров разрушен на 40%, многие дома уже не подлежат восстановлению, пишет "Медуза".

Великобритания и Евросоюз ввели санкции против дочерей Путина Катерины Тихоновой и Марии Воронцовой, а также против дочери Лаврова Екатерины Винокуровой.

Война и мы: открытое письмо русскоязычных Латвии. Мы, подписавшие это письмо, осуждаем преступную войну, развязанную Россией против Украины. Мы скорбим о каждом погибшем от рук российских солдат в Украине. Нам больно за каждую жизнь, отнятую или разрушенную этой войной.

RUS TVNET публикует полный текст письма.