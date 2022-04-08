Поток украинских беженцев в Риге уменьшается

По ее словам, причин может быть несколько, например, больше беженцев размещают другие самоуправления, возможно, они регистрируются позже, так как не нуждаются в немедленной помощи.

Озола отметила, что в Латвии не создана единая система учета беженцев, и это создает сложности, так как нет четкой информации о количестве беженцев и местах их размещения по стране.

В Рижском центре поддержки беженцев к настоящему времени зарегистрировано 10 897 украинцев, которые нуждались в убежище.

Страны Балтии будут обмениваться информацией о беженцах

Страны Балтии будут обмениваться информацией об украинских военных беженцах, сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, которая в пятницу встретилась со своими латвийскими и эстонскими коллегами в Таллине.

"Пока мы ждем создания единой системы регистрации беженцев из Украины в ЕС, мы договорились об обмене данными между странами Балтии. Таким образом, мы будем иметь более четкое представление о ситуации и сможем лучше координировать потоки украинцев", - сказала Билотайте.

В Литве зарегистрировано 41,4 тысячи, в Латвии - 19 тысяч, в Эстонии - 39,5 тысячи украинских беженцев.

Министры стран Балтии также обсудили ситуацию с безопасностью в регионе и угрозы внешней границе Европейского союза.