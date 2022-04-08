В Пардаугаве повредили автомобиль с украинскими номерами

В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 185 Уголовного кодекса по факту умышленного уничтожения и повреждения имущества.

Одновременно полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, так как подобные преступления могут иметь и другие преступные мотивы, такие как разжигание ненависти или оправдание войны.

Государственная полиция очень серьезно относится к таким случаям и тщательно их расследует.

Уже сообщалось, что в связи с событиями в Украине Госполиция возбудила несколько уголовных процессов за повреждение автомобилей в Риге.