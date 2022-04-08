В Пардаугаве повредили автомобиль с украинскими номерами
В Риге, в Пардаугаве, в пятницу утром, 8 апреля, был обнаружен поврежденный автомобиль с украинскими номерами, это подтвердили в отделе по связям с общественностью Государственной полиции.
В Риге, в Пардаугаве, в пятницу утром, 8 апреля, был обнаружен поврежденный автомобиль с украинскими номерами, это подтвердили в отделе по связям с общественностью Государственной полиции.
В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 185 Уголовного кодекса по факту умышленного уничтожения и повреждения имущества.
Одновременно полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, так как подобные преступления могут иметь и другие преступные мотивы, такие как разжигание ненависти или оправдание войны.
Государственная полиция очень серьезно относится к таким случаям и тщательно их расследует.
Уже сообщалось, что в связи с событиями в Украине Госполиция возбудила несколько уголовных процессов за повреждение автомобилей в Риге.
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