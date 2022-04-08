Видео ⟩ Попытка самоубийства: женщина спрыгнула с Каменного моста и почти полчаса была в воде

В 21:30 оперативные службы узнали, что человек упал в воду и начал тонуть в Даугаве. В течение двух минут от спасательной станции на Луцавсале спасательная лодка достигла указанного места - Каменного моста, местность вокруг которого была осмотрена, но человека не нашли. Лодка исследовала периметр места происшествия, но в течение 15 минут спасатели никого не обнаружили.

Совместно с работниками VUGD был проверен участок в сторону Вантовского моста. По прогнозам спасателей, женщину могло унести течением.

Затем в какой-то момент во время поисков сотрудники услышали звуки человека. Спасательная лодка отправилась на поиски и обнаружила женщину, которая из последних сил держалась на воде. Женщину спасли в последний момент.

Женщина находилась в воде около 20-25 минут. После того как ее вытащили из воды, она смогла логично и осмысленно отвечать на вопросы.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке