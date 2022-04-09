8 апреля в Риге с благотворительным концертом выступил Сергей Михалок и группа "Ляпис Трубецкой". Средства с продажи билетов были направлены на поддержку жителей Украины.

Напомним, в 2014 году группа "Ляпис Трубецкой" объявила о распаде. Но вот спустя 8 лет после прекращения концертной деятельности, Сергей Михалок возродил коллектив.

На концерте в Риге музыканты исполнили такие песни, как Belarus Freedom, "Не быць скотам", "Грай" и хит "Воины Света", который стал неофициальным гимном Евромайдана и протестов в Беларуси. Именно "Воины света" - одна из самых известных революционных песен коллектива "Ляпис Трубецкой", которая вышла в 2014 году на альбоме "Матрешка". После распада группы, Михалок стал исполнять ее в составе группы Brutto.

Напомним, группа "Ляпис Трубецкой" внесена в списки запрещенных рок-групп в Беларуси c 2010 года и России с 2015 года. Сергею Михалку инкриминировали уголовные дела за оскорбления Лукашенко в Беларуси и за разжигание межнациональной розни в РФ.

Рижский концерт стал первым концертом после возрождения группы и первым шоу в рамках международного благотворительного тура. В зале развевались флаги Украины и бело-красно-белый флаг Беларуси. На руке у Сергея Михалка можно было заметить браслет в цвет флага Латвии.

В завершении зрители артистов не отпускали и звали на бис!

Группа "Ляпис Трубецкой" и Сергей Михалок в Риге. 8.04.2022 ФОТО: Jevgeny Luhnev

Группа "Ляпис Трубецкой" и Сергей Михалок в Риге. 8.04.2022 ФОТО: Jevgeny Luhnev

Группа "Ляпис Трубецкой" и Сергей Михалок в Риге. 8.04.2022 ФОТО: Jevgeny Luhnev

Группа "Ляпис Трубецкой" и Сергей Михалок в Риге. 8.04.2022 ФОТО: Jevgeny Luhnev

Группа "Ляпис Трубецкой" и Сергей Михалок в Риге. 8.04.2022 ФОТО: Jevgeny Luhnev

Группа "Ляпис Трубецкой" и Сергей Михалок в Риге. 8.04.2022 ФОТО: Jevgeny Luhnev

Группа "Ляпис Трубецкой" и Сергей Михалок в Риге. 8.04.2022 ФОТО: Jevgeny Luhnev

Группа "Ляпис Трубецкой" и Сергей Михалок в Риге. 8.04.2022 ФОТО: Jevgeny Luhnev

Группа "Ляпис Трубецкой" и Сергей Михалок в Риге. 8.04.2022 ФОТО: Jevgeny Luhnev

Группа "Ляпис Трубецкой" и Сергей Михалок в Риге. 8.04.2022 ФОТО: Jevgeny Luhnev

Группа "Ляпис Трубецкой" и Сергей Михалок в Риге. 8.04.2022 ФОТО: Jevgeny Luhnev

Галерея: Группа "Ляпис Трубецкой" и Сергей Михалок в Риге