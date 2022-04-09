"Мы потеряли пятерых детей". Зеленский - о ракетном ударе по вокзалу Краматорска

"Российские войска сегодня утром нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске. 38 человек погибли на месте. В течение дня в больницах умерли еще 12 человек. Мы потеряли пятерых детей. В больницах остаются десятки тяжелораненых. Это очередное военное преступление России", - заявил Зеленский вечером в пятницу.

"Как и массовые убийства в Буче, как и многие другие военные преступления России, ракетный удар по Краматорску должен стать одним из обвинений на трибунале, который обязательно состоится", - отметил он.

Зеленский поблагодарил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за финансовую поддержку в размере 1 миллиарда долларов, отметив, что Украина сегодня договорилась с ЕС о получении еще 500 миллионов евро на оборонные нужды.

"Говорили также с представителями Евросоюза о дальнейших шагах для того, чтобы принудить Россию к миру. Я отметил, что имеющихся санкций недостаточно. Нужно еще усилить давление на Россию. Нужно ввести полное энергетическое эмбарго на нефть, на газ", - сказал Зеленский.

Отметим, что по утверждениям Министерства обороны России, российские военные не совершали ракетную атаку на Краматорск.

Напомним, в пятницу был нанесен ракетный удар по вокзалу Краматорска, в результате чего погибли 52 и были ранены 109 человек. В тот момент на вокзале находились тысячи гражданских жителей, ожидавших эвакуацию в более безопасные районы Украины.

В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.

Галерея: Последствия ракетного удара по Краматорску