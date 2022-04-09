Сб, 9.04.2022
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Анна Седокова, певица

Выявлено 956 новых случаев Covid-19, кумулятивная заболеваемость упала ниже 1000 случаев

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 956 новых случаев Covid-19, получены данные о пяти смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 99 лет:​​

  • один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;
  • один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;
  • два человека - в возрасте от 80 до 89 лет;
  • один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Три человека не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, два человека были вакцинированы.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 281 не был привит или не прошел полный курс вакцинации, 675 человек были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 996,1 случая.

Всего вчера было сделано 3919 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 24,4%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 808 341 жителя Латвии.

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