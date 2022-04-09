СМИ: Россия реорганизовала командование операциями в Украине

По словам источника, у российских вооруженных сил после вторжения в Украину была "плохая координация" и Дворников будет отвечать за "улучшение координации".

Александр Дворников ФОТО: Wikipedia.org

"У этого конкретного командира большой опыт российских операций в Сирии. Поэтому мы ожидаем, что общее командование и управление улучшится", - сообщил источник ВВС.

Он также отметил, что переговоры могут иметь приоритет над военными операциями для того, чтобы Кремль мог отчитаться об определенных успехах в преддверии 9 мая, когда Россия отмечает победу во Второй мировой войне.

По словам источника, если Россия не изменит военную тактику, которая до сих пор не позволила войскам достичь заметных успехов на поле боя, то даже при их численном преимуществе украинские войска по-прежнему будут эффективно противостоять России, так как они действуют гораздо умнее, они боле маневренны и способны наносить неожиданные удары.

В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.