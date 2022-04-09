Журналист: Глава внешней разведки ФСБ Сергей Беседа переведен в СИЗО

Солдатов указывает, что делом Беседы занимается Главное военное следственное управление Следственного комитета.

Напомним, 11 марта появилась информация о том, что спустя две недели после повторного вторжения России в Украину российский диктатор Владимир Путин начал репрессии против 5-й службы ФСБ, которая до начала войны подготавливала для него информацию о политической ситуации в Украине.

"Медуза" отмечает, что в 5-ю службу ФСБ (Службу оперативной информации и международных связей) входит Департамент оперативной информации, который, как писали Андрей Солдатов и Ирина Бороган, выполняет функции внешней разведки и занимается в том числе попытками удержания постсоветских стран в сфере влияния России.

В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.