Сб, 9.04.2022
Я благодарна коллегам, они очень поддерживают. И не могу не поблагодарить всех жителей Латвии, которые помогают нам и поддерживают Украину. Наталья Тимощук, врач из Украины, которая начала работать в Латвии
Наталья Тимощук, врач из Украины, которая начала работать в Латвии

Журналист: Глава внешней разведки ФСБ Сергей Беседа переведен в СИЗО

ФОТО: Schutterstock.com

Бывший глава 5-й службы ФСБ Сергей Беседа, который, по неофициальным данным, после неудач в войне с Украиной был отправлен под домашний арест, сейчас переведен в СИЗО "Лефортово", сообщил журналист Андрей Солдатов, который специализируется на вопросах, связанных с российской разведкой.

Солдатов указывает, что делом Беседы занимается Главное военное следственное управление Следственного комитета.

Напомним, 11 марта появилась информация о том, что спустя две недели после повторного вторжения России в Украину российский диктатор Владимир Путин начал репрессии против 5-й службы ФСБ, которая до начала войны подготавливала для него информацию о политической ситуации в Украине.

"Медуза" отмечает, что в 5-ю службу ФСБ (Службу оперативной информации и международных связей) входит Департамент оперативной информации, который, как писали Андрей Солдатов и Ирина Бороган, выполняет функции внешней разведки и занимается в том числе попытками удержания постсоветских стран в сфере влияния России.

В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.

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