Видео ⟩ Журналист канала "Москва-24" был уволен за совет не клеить на машины знак Z

В утреннем прямом эфире на канале "Москва-24" ведущий Вячеслав Тихонов попросил москвичей не клеить на стекла автомобилей букву "Z из туалетной бумаги", а иначе то в машину может что-нибудь тяжелое прилететь.

"Ходят слухи, что часть автомобилистов в последнее время стали клеить на заднее стекло какую-то туалетную бумагу в форме латинской буквы Z. Предостерегаю, что это снижает заметно обзор и повышает аварийность, а кроме того вероятность попадания тяжелых предметов в автомобили с такой символикой многократно увеличивается", - сказал Вячеслав Тихонов в сюжете.

После этого выпуска его тут же уволили, правда, как отметил Тихонов позже, ему "назвали другую причину" прекращения трудовых отношений. Ролик с этим выпуском появился в Сети еще в начале марта 2022 года.

Журналист Вячеслав Тихонов на российском телеканале "Москва-24" несколько лет вел прямые эфиры, в которых рассказывал о ситуациях на дорогая столицы России.

В марте 2020 года ведущие телеканала "Москва-24" рассказали, как Вячеслав Тихонов стал ведущим. Молодой человек просто прислал видео в WhatsApp. В ролике Вячеслав рассказывал об обстановке на пересечении собственной комнаты и коридора. Вместо микрофона - расческа. Не взять его на работу после таких кадров телеканал не смог.

Ранее бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова совершила в прямом эфире антивоенную акцию, что по слухам вызвало несколько проверок и увольнений на федеральных каналах.