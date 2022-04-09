25 дней в подвале с трупами. Как жители Черниговской области пережили российское вторжение

"У меня была половина квадратного метра, - сказал он. Его голос сорвался, и он заплакал. - Спал стоя. Привязывал себя шарфом к "шведской стенке", чтобы не упасть".

Николай рассказывает, что передвигаться в подвале, не наступая на людей, было невозможно. По его словам, там находилось около 40-50 детей, в том числе младенцы. Самому маленькому было два месяца.

Начав наступление на Чернигов, российские силы быстро взяли под контроль небольшие поселения вроде Ягодного. Сам Чернигов - город с населением около 300 тыс. человек - был окружен и отрезан от окружающего мира. Столкнувшись с сопротивлением, российские войска начали бомбить и обстреливать его, как и многие другие украинские города. Мост на дороге, ведущей в Киев, был подорван, жителям было некуда бежать.

Теперь, после безуспешной попытки захватить Киев, российские военные ушли. Журналистам Би-би-си одним из первых удалось добраться до этого района и выслушать рассказы мирных жителей о пережитых бомбардировках и оккупации. Находясь так близко от границы, жители боятся, что российские военные могут сюда вернуться.

Пятнадцатилетняя Анастасия жила в подвале вместе с отцом и бабушкой. "Места почти не было. Мы жили сидя. Мы спали сидя. Не то чтобы мы вообще спали. Это было невозможно. Вокруг падало столько снарядов. Это было невыносимо", - говорит она.

15-летняя Анастасия тоже сидела в подвале ФОТО: BBC

В помещении нет вентиляции. Подвальные окна заколочены.

По словам Николая, за проведенный в подвале месяц он стал свидетелем смерти 12 человек.

Жизнь с мертвецами

Большинство из умерших были уже пожилыми людьми. Николай не знает точной причины смертей, но полагает, что они задохнулись.

Возможности сразу вынести из подвала тела умерших не было. Солдаты не разрешали выносить трупы каждый день. А из-за постоянных боев на улице - минометных обстрелов, стрельбы и взрывов - это было еще и опасно.

Это значит, что людям, в том числе детям, приходилось оставаться рядом с трупами на протяжении часов. Иногда это продолжалось несколько дней, пока трупы не выносили.

"Мне их было очень жалко. Они просто умирали. Я их знала, они были хорошими людьми. Просто сидели и умирали", - говорит о скончавшихся в подвале Анастасия.

"В нормальных условиях они бы не умерли. Путин - военный преступник", - говорит Николай.

"Моя нога начала опухать. Но я думал про себя: я должен выжить, я должен. Ради моей дочки и двух внучек", - рассказывает он.

Большую часть времени люди не могли выйти из подвала, даже чтобы воспользоваться туалетом. Им приходилось использовать ведра.

"Иногда русские солдаты выводили нас наверх и прикрывались нами, как живыми щитами", - говорит Николай.