Часть принятых Литвой украинских беженцев уже отправляется обратно на родину

"Точно так же, как россияне надеялись на блицкриг, и украинцы приехали с мыслью остаться на неделю или две и уже хотят домой. Эту тоску можно понять - человек приехал с одним рюкзаком, без друзей, без знакомых, поселился в незнакомом месте, заниматься особо нечем, весь день проходит за чтением новостей", - рассказала она.

Осознав, что пребывание в Литве затягивается, многие из них просто так, без конкретной нужды, пришли в центр поддержки украинцев, где им пытаются найти какое-нибудь занятие - например, вместе с волонтерами сортировать вещи - только бы хоть немного развеять тревожные мысли.

У части беженцев к концу подходят денежные средства, другие, особенно работающие в госучреждениях, опасаются, что потеряют работу, так как, уезжая, они просто взяли отпуск и теперь он заканчивается. "Они остаются без каких-либо гарантий, что будет куда вернуться - неизвестно, остался ли целым дом, да и работу можно потерять", - поясняет Букартайте.

Мэр Паланги Шарунас Вайткус, принявший в городе около 600 украинцев, согласен с тем, что часть беженцев думала покинуть родину только на короткое время.

"На этой неделе говорил с героическим мэром Бучи, который не оставил город, скрывался где-то в подвале. Говорили, что в Палангу из Бучи еще приедет несколько человек. Говорю, что, может быть, можем разместить до конца года, но он ответил - так долго не потребуется, в мае мы будем свободны. Многие в это верят, они все хотят домой, [...] в каком бы с состоянии ни был город, они готовы идти туда, принимать участие в приведении его в порядок и снова жить на родине", - рассказал он.

Психолог Вооруженных сил Литвы капитан Лидия Стониене рекомендует с такими людьми, говорящими о возвращении в Украину, общаться сочувственно и вдумчиво, не забывая, что они испытали сильные переживания и попали на чужбину.

"Если видим, что человек излагает свои мысли рационально, взвесил все "за" и "против" и действительно хочет вернуться и внести свой вклад в борьбу с оккупантами, наверное, будет неэтично и нетактично пытаться его отговорить. Мы сами не знаем, как поступать в такой ситуации", - рассказала она.

"Если же видим, что человек встревожен и объят сильными эмоциями, есть довольно большая вероятность того, что принятое им решение нерационально и может оказаться даже опасным для его здоровья и жизни", - пояснила специалист.

По ее словам, с такими людьми стоит обсудить, почему они приняли такое решение, как они представляет свою жизнь после возвращения; если это женщина, можно спросить, как этот шаг оценил бы ее супруг, оставшийся воевать в Украине.

Столь же важно выяснить, как у этого беженца шли дела в Литве, так как возможно, что в чужой стране он столкнулся с экономическими или другими трудностями и именно поэтому хочет обратно, несмотря на опасность. Такому человеку стоит предложить помощь, так как, попав в кризисную ситуацию, у него у самого может не хватить смелости решить эти проблемы.

Согласно данным Департамента статистики Литвы, опубликованным в пятницу, в Литве зарегистрировано уже почти 42 000 украинских беженцев.

По данным МВД Украины, на родину уже вернулись почти полмиллиона беженцев, однако правоохранительные органы предупреждают, что в недавно освобожденных городах еще не нейтрализовано большое количество взрывчатки, а в Киеве и его пригородах нельзя исключать вероятности обстрелов.

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