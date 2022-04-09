Видео ⟩ Вакарчук обратился к россиянам: "Вы молчали, когда надо было действовать"

"Это вы, российский народ, вырастили и выкормили этих подонков, ублюдков, тварей, которые сегодня разрушают наши дома, убивают стариков, женщин и детей, насилуют, мародерят", - сказал Вакарчук.

Он указал, что россияне молчали "тогда, когда надо было говорить и действовать, когда Путин, чье второе имя сейчас Антихрист, пришел к власти". Россияне промолчали, когда Россия вторглась в Грузию и забрала у Украины Крым.

"А потом восемь лет, когда ваша страна развязала ужасную войну у нас на Донбассе, вам не хватило смелости и мужества десятками тысяч, сотнями тысяч, миллионами выйти на улицы и протестовать против этих страшных вещей. А раньше вы могли. В 91-м году миллион человек вышли в Москве на площади, чтобы свергнуть империю зла. Но это было раньше, а сейчас только посты в Facebook и сочувствие по телефону. Это не поможет.

Нам не нужно сочувствие по телефону или в Facebook, нам нужны действия. [...] Отдельное спасибо хочу выразить тем, кто отважился выйти на протесты или открыто, публично заявлял свою позицию по отношению к зверствам российской армии", - сказал Святослав Вакарчук.

Напомним, украинский рок-музыкант сейчас боец территориальной обороны. В последнее время к нему часто обращаются журналисты оппозиционных СМИ, чтобы узнать его мнение о происходящем.