В Риге подорожало дизельное топливо; в Вильнюсе и Таллинне цены падают

В конце рабочей недели самый дорогой бензин продавался в Риге, за латвийской столицей следовал Таллинн, а самым дешевым бензин был в Вильнюсе. В Риге также зафиксирована самая высокая цена на дизельное топливо, а самым дешевым оно было в Таллинне.

На АЗС Circle K в Риге, на ул. Краста, цена бензина 95-го марки не изменилась и составляла, как и неделей ранее, 1,814 евро за литр, а цена дизтоплива выросла на 1,1% и составила 1,844 евро за литр.

На АЗС Circle K в Вильнюсе на проспекте Саванорью снизились на 0,6% цены на бензин 95-й марки и дизельное топливо - до 1,679 евро и 1,779 евро за литр соответственно.

На заправочных станциях Circle K в Таллинне цена бензина 95-й марки упала на 3,2% - до 1,799 евро за литр, а цена дизельного топлива снизилась на 3,3% - до 1,759 евро за литр.

Цены на автогаз в Риге и Вильнюсе в течение недели не изменились: он стоит 0,795 евро и 0,702 евро за литр соответственно. При этом в Таллинне цена автогаза выросла на 2,3% - до 0,9 евро за литр.