На эстонской границе у нескольких человек аннулировали визы из-за враждебной символики

Такие вещи всегда привлекают наше внимание и ведут к тому, что владельца такой символики направляют на дополнительную проверку и с ним проводится беседа. В ходе этой беседы выясняется, как с ним поступят дальше", - пояснил начальник погранпункта в юго-восточной Эстонии Петер Маран.