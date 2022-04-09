На эстонской границе у нескольких человек аннулировали визы из-за враждебной символики

По положению на 8 апреля, визы были аннулированы у нескольких нарушителей, сообщает Rus.Postimees.
"Обращаем внимание на разные вещи: получившую к настоящему времени печально известную букву "Z" (а также "V"), георгиевские ленты, элементы обмундирования российской армии.
Такие вещи всегда привлекают наше внимание и ведут к тому, что владельца такой символики направляют на дополнительную проверку и с ним проводится беседа. В ходе этой беседы выясняется, как с ним поступят дальше", - пояснил начальник погранпункта в юго-восточной Эстонии Петер Маран.
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