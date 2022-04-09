Видео ⟩ Железный забор не помог: у жительницы Марупе ночью "испарился" автомобиль

"Проснулись в 6:50. Удивилась, что снег весной, а потом смотрю - машины нет. Ворота открыты, машины нет - только следы от шин", - рассказывает Кристине.

Ее муж говорит, что воры заранее присмотрели, какой автомобиль угнать. Поэтому они готовы рассказать о случившемся, чтобы соседи были готовы к такому. "Был подобный случай. Соседи рассказали, а полиция подтвердила, что 23 марта тоже была кража".

У женщины своя версия произошедшего, а сосед ради прояснения событий готов предоставить записи с камер наблюдения у его дома.

"Похоже, воры прошли вдоль забора и перепрыгнули через металлическую ограду. По следам на снегу кажется, что там два человека", - отмечает Кристине.

Ее сосед, помогавший с записями с камер видеонаблюдения, рассказал, как вооружается против незваных гостей: "У меня камеры наблюдения. Возможно, стоит добавить сигнализацию на ворота и дверь гаража. В идеале еще в машину надо поставить какое-нибудь устройство слежения".