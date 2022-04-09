В воскресенье больше осадков ожидается на востоке страны

Порывы юго-западного ветра будут дуть со скоростью до 12-17 метров в секунду. Между облаками будет проглядывать солнце, и воздух прогреется до +5...+9 градусов.

В Риге ожидаются кратковременные осадки, преимущественно в виде дождя, сквозь облака будет выглядывать солнце. При умеренном южном, юго-западном ветре потеплеет до +8 градусов.