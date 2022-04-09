Вс, 10.04.2022
"Мы 22 года тянем эту лямку!" Латвийский актер Андрис Лиелайс в эфире НТВ
Латвийский актер Андрис Лиелайс в эфире НТВ

В воскресенье больше осадков ожидается на востоке страны

ФОТО: Jaromir Chalabala/Shutterstock

В воскресенье тучи, несущие дождь, снег и град, больше затронут Видземе, Латгале и Селию, особенно во второй половине дня и вечером, прогнозируют синоптики.

Порывы юго-западного ветра будут дуть со скоростью до 12-17 метров в секунду. Между облаками будет проглядывать солнце, и воздух прогреется до +5...+9 градусов.

В Риге ожидаются кратковременные осадки, преимущественно в виде дождя, сквозь облака будет выглядывать солнце. При умеренном южном, юго-западном ветре потеплеет до +8 градусов.

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