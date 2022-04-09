В воскресенье Латвию накроют снег и град

Дождь, снег и град, предположительно, больше затронут восточные области страны, особенно во второй половине дня.

Температура воздуха ночью понизится до -1...+3 градусов, некоторые участки дорог могут стать скользкими.

Днем под лучами солнца воздух прогреется до +5...+9 градусов. Юго-западный ветер в порывах моментами усилится до 12-17 метров в секунду.

В Риге в воскресенье ожидаются кратковременные осадки, в основном дождь, небо преимущественно будет затянуто облаками. Южный, юго-западный ветер в порывах достигнет 14 метров в секунду. Температура воздуха составит +2 градуса ночью и до +8 градусов днем.