Сб, 9.04.2022
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Эгил Левитс, президент Латвии

Фото ⟩ В Киев прибыл премьер Великобритании Борис Джонсон. О визите никто не знал
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Борис Джонсон в Киеве на встрече с Владимиром Зеленским ФОТО: t.me/V_Zelenskiy_official

В Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским приехал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает "Медуза" со ссылкой на офис главы Украины.

Встреча, по информации издания "Громадське", не анонсировалась.

После отступления войск РФ из Киевской и Черниговских областей в украинскую столицу стали возвращаться ранее эвакуированные иностранные посольства. Ряд руководителей европейских государств и институтов также приезжали в Киев с визитом. Одной из самых высокопоставленных визитеров была председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как передает "Русская служба Би-би-си", информации о содержании переговоров Джонсона с Зеленским пока крайне мало.

"Великобритания - лидер в оборонной поддержке Украины. Лидер в антивоенной коалиции. Лидер в санкциях против российского агрессора", - написал в соцсетях заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибиха.

Ранее Джонсон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцом объявил, что Британия направит Украине оружие на сумму еще в 100 млн фунтов стерлингов (примерно 120 млн евро).

На Даунинг-Стрит рассказали, что британский премьер встречается с Зеленским, "чтобы показать свою солидарность с народом Украины".

Лидеры стран "обсудят долгосрочную поддержку Украины Британией, а премьер-министр расскажет о новом пакете военной и финансовой помощи", - добавили в офисе английского премьер-министра.

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