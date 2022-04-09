Фото ⟩ В Киев прибыл премьер Великобритании Борис Джонсон. О визите никто не знал

Встреча, по информации издания "Громадське", не анонсировалась.

После отступления войск РФ из Киевской и Черниговских областей в украинскую столицу стали возвращаться ранее эвакуированные иностранные посольства. Ряд руководителей европейских государств и институтов также приезжали в Киев с визитом. Одной из самых высокопоставленных визитеров была председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как передает "Русская служба Би-би-си", информации о содержании переговоров Джонсона с Зеленским пока крайне мало.

"Великобритания - лидер в оборонной поддержке Украины. Лидер в антивоенной коалиции. Лидер в санкциях против российского агрессора", - написал в соцсетях заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибиха.

Ранее Джонсон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцом объявил, что Британия направит Украине оружие на сумму еще в 100 млн фунтов стерлингов (примерно 120 млн евро).

На Даунинг-Стрит рассказали, что британский премьер встречается с Зеленским, "чтобы показать свою солидарность с народом Украины".

Лидеры стран "обсудят долгосрочную поддержку Украины Британией, а премьер-министр расскажет о новом пакете военной и финансовой помощи", - добавили в офисе английского премьер-министра.