Фото ⟩ "Могла случиться трагедия". Как выглядит Чернобыльская АЭС после ухода российских войск

Во второй половине дня 24 февраля российские войска окружили Чернобыль танками и бронетехникой, въезжающими в Украину со стороны Беларуси.

Около 170 бойцов украинской Национальной гвардии, охранявших АЭС, увели в подвал и держали в плену. Затем российские солдаты обыскали помещения на наличие оружия и взрывчатых веществ.

Инженерам и другому техническому персоналу разрешили продолжить работу. В течение следующих двух дней были привлечены бригады Российского агентства по атомной энергии "Росатом".

Галерея: Чернобыльская АЭС после российских солдат

Работники станции стремились контролировать АЭС. Хотя она не работает, радиоактивные отходы все еще там. С 1986 года были потрачены миллиарды долларов на очистку и ограничение дальнейшего загрязнения. Если условия на объекте не контролируются должным образом, существует высокий риск утечки ядерных материалов.

"Они хотели знать, как управляется объект. Хотели получить информацию обо всех процедурах, документах и ​​операциях. Было страшно, потому что допросы были постоянными и иногда агрессивными", - рассказал начальник службы безопасности станции Александр Лобада.

На верхнем этаже главного корпуса АЭС расположены основные помещения, из которых осуществляется управление всей станцией. Некоторые комнаты закрыты, но когда русские не смогли найти ключи, они попали внутрь, вырезав часть дверей с замками.

"Нам приходилось постоянно с ними разговаривать и стараться их не задевать, чтобы они разрешали нашим сотрудникам управлять объектом",

- рассказал инженер Валерий Семенов.

Валерий сказал, что, когда на станции на три дня отключили электроэнергию, он искал топливо для работы генератора. Пришлось даже воровать его у российских войск.

Лобада рассказывает: "Если бы мы потеряли управление, это могло означать катастрофу. Мог произойти выброс радиоактивных материалов. Можете себе представить масштабы этого. Я не боялся за свою жизнь. Я боялся того, что может произойти, если меня не будет на месте. Боялся, что могла быть трагедия".

Район за заводом, называемый Рыжим лесом, является одним из самых радиоактивных мест в мире. Кадры, снятые украинскими беспилотниками свидетельствуют, что российские солдаты копали там окопы и проводили много времени. Это BBC подтвердили и представители станции.

Галерея: Репортаж TVNET из Чернобыля

Это указывает на то, как мало солдаты знали о ядерной безопасности. Украинское госагентство по атомной энергии "Энергоатом" заявило, что солдаты РФ подверглись "значительным дозам радиации".

Солдаты российской армии нагромождали территорию в опасном районе мешками с песком на случай нападения. Валерий посмеялся над этим, сказав, что украинские военные не будут обстреливать ядерный реактор.

В подвале главного корпуса есть комнаты спального типа, которые после российских солдат оказались в ужасном состоянии. На полу раскиданы матрасы, одежда, обувь и другие личные вещи украинских нацгвардейцев.

Представители АЭС заявили, что российские солдаты разграбили все, что могли. "Нам удалось защитить это место. Но очень жаль, что они забрали с собой 169 наших военных", - сказал Валерий.

Информация о том, где могут находиться вывезенные украинские военные, не подтверждена, но работники ЧАЭС считают, что они находятся в России.