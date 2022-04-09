В Германии закончилось оружие, которое можно передать Украине

Отвечая на вопрос журналиста, ответит ли Германия на призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга предоставить больше оружия для Украины, министр сказала: "Конечно, мы все призваны помочь Украине. Однако я должна быть откровенна - мы достигли предела поставок из резервов бундесвера (немецкой армии), поскольку военные ФРГ должны быть в таком состоянии, чтобы гарантировать защиту государства и Альянса".

Ламбрехт подчеркнула, что Германия постарается сделать для Украины больше.

В настоящее время обсуждается, какие поставки могут быть предоставлены непосредственно государственной промышленностью. Судя по всему, речь идет о каком-то вооружении, но подробностей министр не раскрыла.

Ожидается, что в течение недели будет принято решение о передаче Украине около 100 высокотехнологичных танков.

По информации портала Politico, поставки задерживает канцлер Германии Олаф Шольц.