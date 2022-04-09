Сб, 9.04.2022
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Анна Седокова, певица

В Германии закончилось оружие, которое можно передать Украине

ФОТО: EPA/Scanpix

На складах армии Германии закончилось оружие, которое можно было бы отправить в Украину, но государственная промышленность продолжит поставлять его защитникам Украины, заявила газете Аugsburger Allgemeine министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.

Отвечая на вопрос журналиста, ответит ли Германия на призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга предоставить больше оружия для Украины, министр сказала: "Конечно, мы все призваны помочь Украине. Однако я должна быть откровенна - мы достигли предела поставок из резервов бундесвера (немецкой армии), поскольку военные ФРГ должны быть в таком состоянии, чтобы гарантировать защиту государства и Альянса".

Ламбрехт подчеркнула, что Германия постарается сделать для Украины больше.

В настоящее время обсуждается, какие поставки могут быть предоставлены непосредственно государственной промышленностью. Судя по всему, речь идет о каком-то вооружении, но подробностей министр не раскрыла.

Ожидается, что в течение недели будет принято решение о передаче Украине около 100 высокотехнологичных танков.

По информации портала Politico, поставки задерживает канцлер Германии Олаф Шольц.

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