Украина сегодня: Борис Джонсон в Киеве, реорганизация командования в РФ, судьбы Чернобыля

В Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским приехал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Встреча, по информации издания "Громадське", не анонсировалась.

Пентагон подтвердил, что ракетный удар с "Точки-У" по железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области был совершен российскими войсками. Чиновник: "Очевидно, что мы не купились на возражение россиян о том, что не они несут ответственности за этот ракетный удар. Сначала они заявили об успешном ударе, но потом отрицали это, как только поступило сообщение о последствиях".

24 февраля Кристина проснулась от того, что в доме кто-то плачет. Так она узнала, что на ее родине началась война. Эта новость застала ее в Москве, куда она приехала вместе с коллегами Викторией и Евгенией для съемок реалити-проекта. Спустя буквально сутки девушки оказались в Латвии, спустя несколько дней - в команде TVNET GRUPA и ReTV. Теперь они рассказали свои истории.

Россия реорганизовала командование операциями в Украине, и теперь ими управляет генерал Александр Дворников, имеющий большой опыт боевых действий в Сирии, подтвердил журналистам неназванный источник. По словам источника, у российских вооруженных сил после вторжения в Украину была "плохая координация" и Дворников будет отвечать за "улучшение координации".

Бывший глава 5-й службы ФСБ Сергей Беседа, который, по неофициальным данным, после неудач в войне с Украиной был отправлен под домашний арест, сейчас переведен в СИЗО "Лефортово", сообщил специалист по вопросам, связанным с российской разведкой.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что руководитель одной из стран Европы требовал от Украины доказательств резни России в Буче, сообщает издание Bild со ссылкой на интервью с Зеленским. По неофициальным данным, речь идет о премьер-министре Венгрии.

Для России как заемщика на мировом рынке капитала начался отсчет обратного времени до возможного дефолта. Не по внутренним, рублевым, долгам, как в 1998 году, а по международным - валютным. Он может наступить в самый разгар майских праздников, поскольку 30-дневный "счетчик" включился 6 апреля. В этот день министерство финансов РФ впервые в истории современной России осуществило выплаты процентов по двум долларовым облигациям на сумму почти 650 млн $ не в валюте США, как того требуют условия эмиссии этих ценных бумаг, а в российских рублях.

В первый день войны российские войска заняли Чернобыльскую атомную электростанцию. Сейчас АЭС снова под контролем Украины. У журналистки Йогиты Лимы была возможность увидеть, как выглядели помещения станции после визита солдат РФ.

Сервис YouTube заблокировал канал телевидения Госдумы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что компания "подписала себе приговор". "Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее", - заявила она.

Ведомства Украины и России рассказали свои версии о главных событиях дня:

Генштаб ВСУ: войска РФ продолжают готовить наступление на востоке Украины. Основные усилия сосредоточены на взятии Мариуполя и наступлении в районе г. Изюм. На Донецком направлении военные РФ пытаются взять населенные пункты Рубежное, Попасная и Новобахмутовка, на Южнобужском направлении - удержать позиции на границе Херсонской области.

Минобороны России: Уничтожен склад боеприпасов около Новомосковска. На аэродроме Миргород уничтожены украинские истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8. ПВО сбили четыре украинских беспилотника. Авиация и ракетные войска поразили 85 военных объектов Украины.