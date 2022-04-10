Видео ⟩ Территория чаек: как в Даугавпилсе сохраняют уникальную колонию чаек

Во всем остальном мире численность этих птиц критично падает. В Даугавпилсе чайкам повезло больше благодаря уникальным биотопам и неравнодушным ученым.

Биотоп ("место жизни" с греческого) - участок суши или водоема, занятый определенным биоценозом. Говоря проще, это общий дом, среда обитания, участок суши или водоема, совокупность живых организмов, его населяющих. Прямо в центре Даугавпилса в районе Эспланады расположен стратегический биотоп, где обитает колония озерной чайки, численностью до 1500 птиц.

В отличие от других колоний, где жизнь чаек зависит напрямую от рыболовного дела, а следовательно - сокращается вместе с ним, даугавпилсские чайки успешно живут на болотистой территории в центре города, где у них хорошие условия для гнездования и питания. Однако, без вмешательства человека, под влиянием экологического цикла, природный биотоп деградировал бы, и стал непригодным для чаек. Постепенно чайки бы закончились.

Именно поэтому, даугавпилсские биологи и ученые в рамках международного проекта при поддержке Даугавпилсской думы, Евросоюза и руководства литовского города Аникщяй активно работают над созданием улучшенного, технологически передового биотопа, который сблизит чаек и людей: первым станет комфортнее жить, вторым - интереснее наблюдать за первыми.

Для проекта "Уникальная Латгалия" в рамках программы Media Content Diversification Campaign при поддержке Балтийского центра развития СМИ (Baltic Centre for Media Excellence) "Чайка" сняла небольшой фильм с участием доктора биологии Улдиса Валайниса, орнитолога Артурса Карклиньша (известного нашим читателям по истории спасения лебедей) и Михаила Пупиньша, ученого-биолога и главы Даугавпилсского зоосада.

Специалисты рассказали нам о том, что происходит на территории колонии, и как сегодня преображается знаменитый биотоп. В массовых сценах фильма приняли участие даугавпилсские озерные чайки. Посмотрите!

Территория чаек: как в Даугавпилсе люди сохраняют уникальную колонию чаек