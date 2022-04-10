Арестович: Россия начала новое наступление на Донбасс

Киев и западные государства считают отвод российских сил с севера Украины не отступлением, а перегруппировкой. Поэтому они ожидают масштабного наступления России на Донбассе.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что в "битве за Донбасс" он ожидает применения "тысяч" единиц бронетехники, а также артиллерии и авиации.

Бои в Луганской области

Власти Донецкой и Луганской области в субботу снова призывали мирных жителей, которые еще остаются в подконтрольных Украине частях Донбасса, как можно быстрее эвакуироваться.

Глава областной администрации Луганской области Сергей Гайдай рассказал в эфире украинского телевидения, что

основные бои идут в районе городов Попасная и Рубежное, где российские военные "пытаются пробить оборону", в регионе также идет "постоянное накопление техники" со стороны России.

По словам Гайдая, эти населенные пункты постоянно обстреливаются, и местная полиция заходит в подвалы и бомбоубежища, пытаясь убедить местных жителей отправиться в более безопасные регионы, сообщает Русская служба ВВС.

Мэр Лисичанска Александр Заика опубликовал в своем Telegram-канале обращение к жителям, в котором сказал, что оставаться в городе опасно. До войны в этом населенном пункте Луганской области жили около 100 тыс. человек.

"Обстрелы не стихают, обстрелы продолжаются. Наши ребята работают, есть определенные результаты, но ситуация в городе очень трудная. Поэтому я прошу вас эвакуироваться, - сказал Заика. - Потому что уж очень стало трудно уже в городе. Уже летят вражеские снаряды во все места. Называть их не будем, но очень-очень-очень трудно и страшно". "Гуманитарная помощь есть, но это не означает, что она вам спасет жизнь в плане того, куда прилетит вражеский снаряд", - сказал глава областной администрации.

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"Решающий бой на востоке"

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу на брифинге после переговоров с приехавшим в Киев канцлером Австрии Карлом Негаммером заявил, что вооруженные силы Украины готовятся к важной битве на востоке и юге страны, куда прибывают российские войска.

"К сожалению, мы видим подготовку к важному, кто-то говорит решающему, бою на востоке нашего государства, - заявил президент Украины. - Мне сложно сказать и я не хочу брать на себя ответственность относительно прогнозов. Я могу брать на себя ответственность по защите нашего государства".

В течение последних 10 дней российские войска покинули Киевскую, Черниговскую и Сумскую области Украины. Москва уверяет, что это был "знак доброй воли" для "повышения доверия" во время переговоров, но западные эксперты и украинские власти считают, что российская армия потерпела под Киевом значительное военное поражение и была вынуждена перегруппироваться, чтобы сконцентрироваться на Донбассе.

По словам Зеленского,

сейчас главные события войны будут происходить около Харькова, в восточных областях и на юге Украины, в частности, в Запорожской и Херсонской областях (два последних региона граничат с Крымом и сейчас частично оккупированы российскими войсками).

Зеленский сказал, что многое будет зависеть от судьбы Мариуполя - этот портовый город полностью окружен российскими войсками, которые частично взяли его под контроль, но ведут ожесточенные бои, сообщает ВВС.

"Как будет продолжаться процесс - зависит от многих вещей. Стоит Мариуполь, выстоит ли Мариуполь, - говорит президент Украины. - Там наши военные, одни из сильнейших. Для них и для нашего государства - это большое испытание. Вокруг них сегодня 10 тысяч российских военных. Если мы удержим Мариуполь, эти 10 тысяч будут там находиться, они не пойдут на восток".

В условиях войны проверить информацию, представляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.