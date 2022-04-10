Вс, 10.04.2022
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Кристина Чумаченко, овдовевшая украинка

Выявлено 458 новых случаев Covid-19, скончался один человек
В больницах - 574 пациента

Люди солнечным весенним днем ФОТО: Paula Čurkste/LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 458 новых случаев Covid-19, получены данные об одной смерти, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Скончался один человек в возрасте от 80 до 89 лет. Он не был вакцинирован или не завершил курс вакцинации.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 147 не были привиты или не прошли полный курс вакцинации, 311 человек были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 960,2 случая.

Всего вчера было сделано 2475 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 18,5%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 808 799 жителей Латвии.

Госпитализации

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки увеличилось с 553 до 574 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Всего вчера госпитализированы 40 пациентов с коронавирусом, выписаны 13 человек.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находятся 240 пациентов, из них у 218 среднетяжелое течение заболевания, 22 человека - в тяжелом состоянии.

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