Вс, 10.04.2022
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"Ее голова исчезла". Украинка о роковом взрыве и пребывании в плену с годовалой дочерью

Уничтоженные дом и автомобиль в Чернигове ФОТО: Reuters/ScanPix

Покидая Чернигов, Виктория Коваленко потеряла мужа и дочь. Они умерли от снаряда оккупантов, попавшего в автомобиль. Почти месяц ее с годовалым младенцем держали в заложниках, пока она не смогла похоронить близких, сообщает ВВС.

"Был взрыв и какие-то выстрелы. Это ошеломило меня.

Лопнуло заднее стекло, муж кричал, чтобы выходила из машины", - рассказывает Виктория.

На девятый день войны в Украине Виктория вместе с мужем Петром наконец решила бежать из Чернигова, находящегося на севере страны. Она хотела защитить детей. 19-летняя Вероника была дочерью Виктории от первого брака. Второй ее дочери Варваре - всего год.

Она взяла необходимые вещи и покинула семейный дом. Оставив окраину города, они отправились на юг, однако недалеко от поселка Ягодное камни преградили им путь. Петр остановился, вышел из машины и начал убирать камни с дороги.

Спустя несколько секунд их машину начали обстреливать.

"Моя старшая дочь Вероника начала плакать, так как мне в голову попал осколок стекла и она кровоточила",

- рассказывает Виктория. Над левой скулой - красный шрам.

"Вероника начала кричать, ее руки дрожали, поэтому я пыталась ее успокоить.

Дочь вышла из машины, я последовала за ней. Выходя, увидела, что она падает. Когда посмотрела, ее голова пропала".

Снаряд оккупантов попал в машину, и она вспыхнула. "Я пыталась оставаться спокойной, держала свою младшую дочь. Мне нужно было доставить ее в безопасность", - указывает Виктория.

Она больше не видела мужа, но тишина означала, что мертв и Петр. Виктория убежала от горящей машины. Следующие 24 часа были отчаянной попыткой остаться в живых. Вместе с малышом она нашла приют в автомобиле, но обстрел начался снова.

Она забежала в небольшой здание, которое использовали солдаты. Скрываясь там, она включила телефон, чтобы экономить заряд аккумулятора, и думала, как защитить себя и дочь Варвару. На следующий день их нашел патруль российских войск. Их увели в школу в Ягодном и держали в подвале в заложниках.

Виктория вместе с младенцев провела там в ужасных условиях следующие 24 дня. Она наблюдала, как вокруг умирают люди, не получившие нужную медицинскую помощь. Удерживаемые в заложниках люди указывали, что тела убитых там не собирали часами, иногда даже днями.

Женщина рассказала, что в комнате было 40 человек, которым было мало места, чтобы передвигаться или ходить. Не было света, поэтому использовали свечи и зажигалки. Были горы пыли и жара, людям было тяжело дышать. Большую часть времени людям запрещали выходить даже в туалет. Вместо этого использовали ведра.

"Из-за нехватки движения людям стало плохо, они сидели и лежали на стульях. Можно было видеть их вены, они начинали кровоточить, поэтому делали перевязки", - вспоминает Виктория.

Она попросила оккупантов принести трупы Петра и Вероники в школу, чтобы можно было их похоронить. Женщина послала отца Петра к останкам машины, чтобы он сфотографировал останки. В них едва можно было узнать людей.

От сгоревшей машины почти ничего не осталось - несколько вещей Вероники, маленький браслет с подвеской в виде сердца и два номерных знака автомобиля. Виктория вспоминает день, когда доставили трупы.

"Было 12 марта. Мне позвонили и сказали: "Идем, ты увидишь, где они будут лежать".

Дочь и мужа похоронили в лесу, в двух могилах. Один ящик был больше, другой меньше. Две креста со знаками.

"Мы остались и засыпали ящики землей, но начался обстрел и мы убежали, не успев их закопать. Это было очень пугающе.

Если бы мне дали возможность застрелить Путина, я бы это сделала. Моя рука бы не дрожала", - рассказывает Виктория.

Сейчас Виктория вместе с годовалой дочерью находится в относительной безопасности во Львове и посещает психолога. "Когда я вместе с людьми, когда я что-то делаю и общаюсь, я забываю о произошедшем. Когда я одна, я потеряна", - говорит женщина.

У Виктории есть брелок от ключей - маленькая, милая корова с сердцем на груди. Это подарок Вероники. К нему прикреплено небольшое золотое кольцо с выгравированными буквами.

"Оно из церкви, и его мне купили. Это амулет. Мне кажется, что он спас меня, так как находился в моем кармане. Он все время был там, чтобы защитить меня", - рассказывает Виктория.

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