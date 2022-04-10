Вс, 10.04.2022
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Анна Седокова, певица

Финляндия готовится принять историческое решение о вступлении в НАТО

Флаг Финляндии. Иллюстративное фото ФОТО: Reuters/ScanPix

Финляндия может до Иванова дня (юханнус — день летнего солнцестояния, общегосударственный праздник в Финляндии, национальный праздник ингерманландских финнов. Отмечается в субботу между 20 и 26 июня, - Прим. ред.) принять историческое решение, подавать ли заявку на членство в НАТО в качестве средства сдерживания российской агрессии, пишет Rus.Postimees.

Финляндия традиционно находилась вне блока в военном отношении, отчасти для того, чтобы не провоцировать своего восточного соседа, с которым у Финляндии общая граница протяженностью 1300 километров. Однако, согласно опросам общественного мнения, после вторжения России в Украину общественная поддержка вступления в НАТО удвоилась.

"Никогда нельзя недооценивать способность финнов принимать быстрые решения, когда мир меняется",

- заявил AFP премьер-министр Финляндии Александр Стубб. По словам Стубба, подача заявки Финляндии на членство в то время, когда финны пересматривают отношения со своим восточным соседом, "уже решенное дело".

На следующей неделе в парламент поступит правительственный обзор национальной безопасности.

"Нам предстоит очень тщательное обсуждение, но оно не займет больше времени, чем необходимо, - заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин на пресс-конференции в пятницу. - Я полагаю, что обсуждения закончатся до Иванова дня".

Стубб сказал AFP, что, по его словам, Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО в мае перед саммитом альянса в Мадриде, который пройдет в июне.

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