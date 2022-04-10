На видео певица и актриса любуется кольцом с зеленым бриллиантом и говорит: "Ты - само совершенство". По материалам Page Six, Лопес сняла этот ролик, чтобы сообщить, что она обручена с Аффлеком.

Лопес и Аффлек спровоцировали слухи о помолвке еще в начале недели. Снимки кольца ранее уже попали в прессу.

Напомним, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые начали встречаться в 2002 году. Поклонники стали называть их союз "Беннифер". Тогда же они объявили о помолвке, которую отложили, а в 2004 году расстались.

После Бен Аффлек женился на актрисе Дженнифер Гарнер. Пара развелась в 2018 году. Лопес побывала замужем за Марком Энтони, с которым они развелись в 2014 году. Теперь бывшие возлюбленные снова вместе.

Видео: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова помолвлены