Зеленский намерен добиваться мирного соглашения с Россией

Никто не хочет вести переговоры с теми, кто мучает украинский народ, но "мы не хотим упустить возможности, если они у нас имеются, для дипломатического решения", сказал Зеленский в Киеве в интервью Associated Press.

Президент Украины выразил уверенность, что украинцы примут мир, несмотря на все те ужасы войны, свидетелями которых они стали за прошедшее время.

Он также призвал западные страны увеличить поставки оружия для обороны Украины.

"Медуза" приводит цитаты из интервью:

О мирных переговорах

"Люди хотят, чтобы война закончилась, закончилась на наших условия. Но я не думаю, что тех, людей, которые кого-то потеряли, потеряли детей, удовлетворит любое мирное соглашение, на любых условиях. Слишком большая рана".

"Но если абстрагироваться от эмоций, как бы тяжело это ни было, мы должны понимать, что любая война должна закончиться миром, или она закончится миллионами жертв".

"Да, мы должны сражаться, но сражаться ради жизни. Вы не можете сражаться ради пыли, когда уже ничего нет, нет людей. Поэтому так важно остановить эту войну. Хотя это сложно, сложно эмоционально, никто не хочет говорить с теми, кто издевается над людьми. Их можно понять, я сам их очень хорошо понимаю как мужчина, как отец. Но мы не можем потерять возможность дипломатического решения, если она у нас есть. Мы не можем себе позволить решать за десятки миллионов людей, которые хотят остановить войну. Мы не можем за них решить и сказать: "Нет, мы не будем говорить с убийцами".

О ситуации в Мариуполе

"Мариуполь - сердце этой войны сегодня. Оно бьется. Мы сражаемся, мы сильны. И если оно перестанет биться, мы окажемся в более слабой позиции. Они (защитники) отвлекают на себя много сил противника. Чем сильнее наша позиция в Мариуполе, тем сильнее будут сопротивляться наши силы на востоке страны. А чем сильнее наши силы, тем лучше для переговоров. У нас будет преимущество в диалоге с Российской Федерацией".

"Если бы мы были в НАТО, то этой войны бы не случилось. Или все было бы не так, как сейчас. Соседи подставили бы нам плечо".

Зеленский также заявил, что поставок оружия и техники, которые идут в Украину, недостаточно. Если бы помощь была большей и поступила раньше, это сохранило бы жизни сотням людей в Мариуполе, сказал он.