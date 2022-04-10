В субботу были спасены два попавших в воду человека: одного вытащили из Даугавы в Риге

Так, в Сигулде на улице Райня человек был вытащен из канавы, а на улице Андрейостас в Риге - из Даугавы. В обоих случаях спасенные были переданы сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи.

Всего за прошедшие сутки VUGD получила 56 вызовов - 18 на пожары, 28 - на спасательные работы, а десять оказались ложными.

Серьезных пожаров в субботу зафиксировано не было.

В ДТП пострадали 11 человек

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 98 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых пострадали 11 человек, сообщили в Государственной полиции.

В Рижском регионе зарегистрировано 44 дорожно-транспортных происшествия, в Курземе и Земгале - по 17, в Латгале -14 и в Видземе - шесть.

В Рижском регионе зафиксировано семь ДТП с семью пострадавшими, среди которых один пешеход, в Латгале - одна авария, в которой пострадали четыре человека.

За сутки задержаны 24 пьяных водителя

Вчера на дорогах Латвии были остановлены 24 водителя в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в Государственной полиции.

Из них 11 были задержаны в Рижском регионе, пять - в Латгале, четверо - в Курземе, трое - в Видземе и один - в Земгале.

В общей сложности вчера полиция оформила 461 протокол в связи с различными нарушениями правил дорожного движения, в том числе 240 - за превышение скорости и один - за агрессивный стиль вождения.