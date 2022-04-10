Как сотрудники разведки пытались предупредить мир о вторжении в Украину и почему им никто не поверил

В преддверии войны и в течение нескольких недель после ее начала американская и британская разведки обнародовали часть своих самых секретных данных. На протяжении десятилетий спецслужбы стремились делиться своими открытиями с как можно меньшим количеством людей. Но все изменилось. Было принято решение, чтобы о происходящем узнал весь мир. Оно означало не только радикальный сдвиг в методах работы западной разведки, но и необходимость работать с тяжелым наследием, связанным с вторжением в Ирак.

Первые тревожные сигналы появились еще год назад, когда спутниковые снимки показали концентрацию российских войск вблизи границы с Украиной. Тогда аналитики не могли понять истинных намерений Москвы. Но к середине 2021 года все изменилось.

"Летом мы увидели, что высший руководящий состав планирует полномасштабное военное вторжение в другую страну", - рассказал Би-би-си представитель западной разведки.

По словам участников, сбор и анализ разведывательных данных осуществлялся США и Великобританией совместно - это была "семейная" операция. Не было конкретного момента, когда намерения России стали очевидны, скорее картина становилась все более четкой с течением времени. По всей видимости, Путин был убежден: чтобы вернуть Украину в сферу влияния, необходимо действовать быстро и с применением силы. "Ему казалось, что окно возможностей закрывается", - говорил источник, непосредственно вовлеченный в операцию.

Уильям Бернс не скрывал цели своего визита в Москву ФОТО: EPA

К осени в Вашингтоне решили что-нибудь предпринять в связи с информацией, получаемой от разведки.

Знаковым событием стал визит в начале ноября директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву - он предупредил Кремль, что американцам известно о военных планах России. Поездка не была секретной. По словам одного источника, некоторые российские официальные лица впервые услышали, что их страна может напасть на Украину, именно от директора ЦРУ.

Следующим шагом разведсообщества стало решение опубликовать часть секретной информации. "Встал вопрос: какой смысл все это знать, если никак не использовать эти знания", - признался Би-би-си на условиях анонимности источник в западной разведке.

Эксперты, специализирующиеся на рассекречивании данных, день и ночь работали, чтобы оценить риски и решить, что можно обнародовать.

Преимуществом стала возможность использовать коммерческие спутниковые снимки как доказательство. К началу декабря газета Washington Post на основе доступной информации рассказала читателям о российских планах вторжения в Украину.

В британском правительстве информацию MI6 поначалу восприняли с недоверием ФОТО: Getty Images

Информация, хотя она исходила от Центра правительственной связи GCHQ и секретной разведслужбы MI6, была встречена с недоверием. Основной проблемой оказалось то, что никто не мог поверить в возможность подобной войны в Европе XXI века.

И лишь к концу года, когда уже Объединенный комитет разведки на основе всех имеющихся данных пришел к выводу, что вероятность вторжения очень высока, люди стали осознавать серьезность ситуации.