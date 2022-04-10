Вс, 10.04.2022
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Кристина Чумаченко, овдовевшая украинка

Украина сообщила об обнаружении братской могилы в селе Бузовая Киевской области

ФОТО: AFP/SCANPIX

Братская могила с захоронением тел десятков местных жителей была обнаружена в селе Бузовая в Киевской области, из которого ушли российские военные. Об этом заявил глава Дмитровской территориальной общины Тарас Дидич, сообщает Русская служба ВВС.

"Возле заправки в Бузовой мы сегодня нашли в яме еще двухсотых, гражданских. Были факты обстрела, когда прямым попаданием в квартиру погиб человек", – рассказал он в эфире украинского телевидения.

"Прямо сейчас, пока мы разговариваем, мы выкапываем тела двух убитых жителей деревни. Другие подробности я не могу разглашать", - сказал Дидыч агентству Reuters, отметив, что в селе еще есть люди, которые числятся пропавшими без вести.

В Бузовой несколько недель находились российские войска.

Ранее сообщалось о братских могилах в Макарове и Буче, где нашли тела более 130 и 280 мирных жителей соответственно.

Российские власти отрицают участие в массовых убийствах и даже ставят сам факт убийств под сомнение.

В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.

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