Украина сообщила об обнаружении братской могилы в селе Бузовая Киевской области

"Возле заправки в Бузовой мы сегодня нашли в яме еще двухсотых, гражданских. Были факты обстрела, когда прямым попаданием в квартиру погиб человек", – рассказал он в эфире украинского телевидения.
"Прямо сейчас, пока мы разговариваем, мы выкапываем тела двух убитых жителей деревни. Другие подробности я не могу разглашать", - сказал Дидыч агентству Reuters, отметив, что в селе еще есть люди, которые числятся пропавшими без вести.
В Бузовой несколько недель находились российские войска.
Ранее сообщалось о братских могилах в Макарове и Буче, где нашли тела более 130 и 280 мирных жителей соответственно.
Российские власти отрицают участие в массовых убийствах и даже ставят сам факт убийств под сомнение.
В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.
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