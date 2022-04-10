Министр: В Рыжем лесу, в котором солдаты РФ копали траншеи, уровень радиации превышен в 50 раз

"Мы действительно видим, что в определенных местах, где они копали траншеи, уровень радиации очень высок. Он в 10, 20, 30 и даже 50 раз выше нормы", - заявил он в воскресенье в интервью телеканала Euronews.

В свою очередь предприятие "Энергоатом" сообщило, что на глубине 40-80 см на этом участке леса закопаны фрагменты ядерного топлива, облученной графитовой кладки.

Они могут быть источником альфа-излучения - при попадании в организм такие фрагменты в десятки раз опаснее, чем влияние гамма- и бета-излучения. Траншеи, которые копали российские военные, уходят и глубже этих 40-80 см.

Министр напомнил, что сейчас Чернобыльскую АЭС контролирует Украина, в свою очередь Запорожская АЭС по-прежнему оккупирована и там находится 300-500 российских военнослужащих и более 50 единиц бронетехники.

Ранее Галущенко сообщил, что российские солдаты, которые копали в зоне отчуждения траншеи и ездили на тяжелой военной технике, поднимая таким образом слои радиоактивной пыли, получили сильное облучение, облучена и их техника.

"Через месяца такого облучения жить им осталось не больше года", - указал министр.

Прозвучала информация и о том, что несколько российских военнослужащих, находившихся на территории Чернобыльской АЭС, умерли в результате лучевой болезни.

Зона непосредственно за Чернобыльской АЭС называется Рыжим лесом, это один из самых зараженных участков на планете. Именно этот участок принял на себя основной поток радиации при взрыве в 1986 году, и деревья, преимущественно сосны, мгновенно погибли, а хвоя порыжела.