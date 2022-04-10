Потепление, град и грозы: синоптики о погоде на понедельник

Ожидается переменная облачность. Местами - преимущественно во второй половине дня и вечером в центральной и восточной части страны - пройдут дожди с градом и грозами.

Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью понизится до -2...+3 градусов, днем повысится до +8...+11 градусов, на побережье местами - лишь до +6 градусов.

В Риге в понедельник иногда будет светить солнце, а во второй половине дня может пройти дождь с градом. Ожидается ветер с юга и юго-запада от слабого до умеренного, температура воздуха ночью опустится до +1 градуса, а днем столбик термометра достигнет отметки +11 градусов.