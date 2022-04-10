Видео ⟩ Украинцы впервые использовали Starstreak, чтобы сбить российский беспилотник

Ракетой Starstreak в Харьковской области был сбит российский беспилотный летательный аппарат "Орлан", уточнили в командном пункте ударной авиагруппы ВСУ.
В конце марта Великобритания поставила Украине зенитные ракеты Starstreak для уничтожения вертолетов и низколетящих самолетов.
В пятницу, 9 апреля, в преддверии визита премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев, Лондон объявил о доставке Украине дополнительных зенитных ракет Starstreak и еще 800 противотанковых ракет, а также так называемых беспилотников-камикадзе для "точных ударов" по российским войскам.
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