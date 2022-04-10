В России на границе с Украиной введут желтый уровень террористической опасности

"В связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов, в Курской области с 11 апреля будет введен желтый уровень террористической опасности. Это второй уровень из трех по установленной шкале".

По словам Старовойта, на территории области установлены контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция, а также усилено патрулирование населенных пунктов.

Чиновник также попросил жителей области быть бдительными, обращать внимание на оставленные сумки, сообщать о подозрительных гражданах или группах лиц в полицию.