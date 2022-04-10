Вс, 10.04.2022
Могла случиться трагедия о российских военных в Чернобыле
о российских военных в Чернобыле

В России на границе с Украиной введут желтый уровень террористической опасности

Украинский военный показывает на обгоревшие человеческие останки у сгоревшего автомобиля ФОТО: BBC

В Курской области России с понедельника, 11 апреля, введут желтый уровень террористической опасности, передает "Медуза" со ссылкой на губернатора Романа Старовойта.

"В связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов, в Курской области с 11 апреля будет введен желтый уровень террористической опасности. Это второй уровень из трех по установленной шкале".

По словам Старовойта, на территории области установлены контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция, а также усилено патрулирование населенных пунктов.

Чиновник также попросил жителей области быть бдительными, обращать внимание на оставленные сумки, сообщать о подозрительных гражданах или группах лиц в полицию.

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