В России на границе с Украиной введут желтый уровень террористической опасности
В Курской области России с понедельника, 11 апреля, введут желтый уровень террористической опасности, передает "Медуза" со ссылкой на губернатора Романа Старовойта.
В Курской области России с понедельника, 11 апреля, введут желтый уровень террористической опасности, передает "Медуза" со ссылкой на губернатора Романа Старовойта.
"В связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов, в Курской области с 11 апреля будет введен желтый уровень террористической опасности. Это второй уровень из трех по установленной шкале".
По словам Старовойта, на территории области установлены контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция, а также усилено патрулирование населенных пунктов.
Чиновник также попросил жителей области быть бдительными, обращать внимание на оставленные сумки, сообщать о подозрительных гражданах или группах лиц в полицию.
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