Украина сегодня: новое наступление на Донбасс, Зеленский настроен на мир, пожелание Путину от поляков

Российские войска уже начали наступление на Донбасс, заявил советник президента Украины Алексей Арестович. По его словам, начался первый этап наступления. "Сейчас все ждут второй эшелон. А второй эшелон - это 10 батальонно-тактических групп, которые приезжают с Дальнего Востока, и те, кого вывели с севера у нас - от Киева, Чернигова и Сум", - сообщил он.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться мирного соглашения с Россией, несмотря на то, что российские войска атакуют гражданское население, шокируя этим весь мир.

За период до утра воскресенья сотрудники Таможенного управления Службы государственных доходов (СГД) не пропустили в Латвию 152 грузовика с российскими и белорусскими номерными знаками, сообщил представитель СГД Андрей Вайварс.

Военное командование НАТО разрабатывает планы по размещению на восточном фланге Североатлантического союза постоянных полноценных вооруженных сил, которые могли бы противостоять нападающей армии, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Sunday Telegraph.

Традиционно разведчики предпочитают не делиться с миром результатами своей работы, но готовящееся вторжение России в Украину изменило привычные правила. Представители западных разведслужб приняли необычное решение обнародовать секретные данные.

У многих изнасилованных украинских женщин наступила нежелательная беременность. Попав в Польшу, они не могут сделать легальный аборт, и государство даже в таких случаях не готово сделать исключение. В связи с этим ведется работа над поправками, чтобы женщинам можно было помочь в Латвии, сообщают "Новости TV3".

Покидая Чернигов, Виктория Коваленко потеряла мужа и дочь. Они умерли от снаряда оккупантов, попавшего в автомобиль. Почти месяц ее с годовалым младенцем держали в заложниках, пока она не смогла похоронить близких, сообщает ВВС.

В субботу, 9 апреля, во время матча 28-го тура чемпионата Польши по футболу между "Лехом" и "Легией" фанаты варшавской команды развернули баннер с очень интересным изображением президента России Владимира Путина.

Ведомства Украины и России рассказали свои версии о главных событиях дня:

Генштаб ВСУ:

ВС России продолжают попытки прорвать оборону в районе Изюма и установить полный контроль над Мариуполем, продолжают частично блокировать Харьков. Армия РФ испытывает нехватку медперсонала, препаратов, запчастей. В Новой Каховке россияне печатают агитационные материалы для проведения "референдума по созданию Херсонской народной республики". Часть батальонных тактических групп РФ перемещают в приграничные районы Белгородской, Воронежской и Курской областей. На Донецком направлении ожидаются попытки армии РФ пробиться к Северодонецку, Попасной, Авдеевке и Курахово. Есть вероятность активизации боевых действий за Харьков и наращивания усилий по продвижению военных к Славянску. На Южнобугском направлении (юго-запад) войска РФ пытаются занять утраченные позиции под Осокоровкой.

Минобороны России:

ВС РФ уничтожили пусковые установки украинских ракетных комплексов в Николаевской области и на аэродроме Чугуев. Средства ПВО сбили восемь украинских БПЛА. Авиация поразила 86 военных объектов Украины. В Днепропетровской области ракетами морского базирования был уничтожен штаб батальона "Днепр".