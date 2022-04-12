ВИДЕО ⟩ 10 голов в одном матче от РФШ и первое очко "Спартака"

Не сбавляет оборотов лидер турнирной таблицы "Лиепая", которая одержала пятую победу подряд. На этот раз жертвой лиепайчан стала "Метта", которая у себя дома потерпела разгромное поражение со счётом 1:5.

Хозяева вышли вперёд на 22-й минуте после точного удара Лукаса Вапне с 11-метровой отметки. Правда, на этом подвиги "Метты" закончились. До перерыва Эрик Пунцулс дважды огорчил голкипера хозяев, а во втором тайме гол Мартиньша Кигурса и дубль Марко Симича завершили разгром рижской команды.

Не увидели голов болельщики на стадионе "Целтниекс", где местный "Даугавпилс" сыграл вничью с "Ригой" - 0:0.

В ещё одном матче воскресенья "Валмиера" на выезде обыграла "Ауду" со счётом 3:1. Отметим, что для "Ауды" это поражение стало первым в текущем сезоне. Кроме того, команда на протяжении четырёх туров была единственной с нулём в графе "пропущенные мячи".

"Валмиера" могла открыть счёт на 28-й минуте, но голкипер "Ауды" Фабрис Ондоа отразил удар Раймонда Кроллиса с пенальти. Кстати, в прошлом матче камерунец также не дал переиграть себя с "точки" Кевину Фризенбихлеру из РФШ.

Сухая серия "Ауды" прервалась на 53-й минуте, когда Даниэль Балодис открыл счёт. Две минуты спустя колумбиец Камило Мена удвоил преимущество "Валмиеры". На 68-й минуте француз Брис Туту сократил отставание в счёте до минимума, но последнее слово всё же осталось за "Валмиерой" - точку в матче на 79-й минуте поставил Лука Силагадзе.

Матч "Тукумс" - РФШ без преувеличения войдёт в историю чемпионатов Латвии. Действующий чемпион камня на камне не оставил от своего соперника, одержав разгромную победу со счётом 10:0.

В составе победителей дублем отметились Андрей Илич, Владислав Галкин и Эмерсон. Ещё по голу в ворота "Тукумса" отправили Петр Мареш, Седрик Куадио, Ренарс Варславанс и Исмаэль Дьоманде.

В последний раз счёт 10:0 был зафиксирован в чемпионате Латвии в 2007 году, когда "Вентспилс" обыграл "Юрмалу".

В заключительном матче пятого тура "Спартак" и "Супер Нова" не смогли выявить победителя - 0:0. Стоит отметить, что юрмальчане завоевали своё первое очко в текущем сезоне, но не смогли покинуть последнее место в турнирной таблице.

После пяти туров "Лиепая" продолжает возглавлять турнирную таблицу, имея в своём активе максимальное количество очков - 15. РФШ с 11 очками занимает вторую строчку, а замыкает тройку лидеров "Рига" - 10 очков.

В шестом туре чемпионата Латвии 2022 года, который состоится 14 и 15 апреля, "Рига" дома сыграет с "Меттой", "Лиепая" с "Аудой", "Даугавпилс" со "Спартаком", "Валмиера" с "Тукумсом", а РФШ с "Супер Новой".