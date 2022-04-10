Вс, 10.04.2022
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Кристина Чумаченко, овдовевшая украинка

Экономист: российские потребители "почувствуют" санкции в мае

Райво Варе. ФОТО: Mihkel Maripuu

"Я думаю, что самые болезненные санкции связаны с финансами. Это целый ряд крупных банков, которые полностью выводятся из международной финансовой системы", - пояснил в передаче "Орбита" на канале ETV+ экономист Райво Варе, передает Rus.Postimees.

"Когда тебе придется закрывать буровую, и ее будет практически не открыть по экономическим и технологическим причинам, в первую очередь, по технологическим, это будет больно.

Но больно будет через полгода, год. С точки зрения потребления, неудобства будут возрастать где-то с середины мая, но рывками в отдельных сферах. А вот технологические санкции, ограничения по покупке энергоресурсов и прочие такие вещи, это долгоиграющая вещь", - сказал Варе.

Эффект от санкций прогнозируется такой

  • сокращение рабочих мест,
  • снижение покупательской способности населения
  • социальная напряженность.

Пока российские власти обещают платить зарплаты, даже если завод простаивает.

"Будут какие-то укороченные дни, это говорят уже все российские экономисты. Это тоже уменьшит покупательскую способность. Платить будут меньше. Во-вторых, инфляция. Даже если вам будут делать социальные выплаты, о которых говорят, они будут полностью съедены возрастающей инфляцией. Это совершенно неизбежно. Но сложнее будет с производством. Уже встал ряд производств, даже военное производство встало, потому что не хватает комплектующих, которые, оказывается, были неимпортозаменямые", - поделился Варе.

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