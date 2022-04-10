Вс, 10.04.2022
Могла случиться трагедия о российских военных в Чернобыле
о российских военных в Чернобыле

Российские войска полностью разрушили Днепровский аэропорт

ФОТО: SIPA/Scanpix

Российские военные неоднократно наносили удары по аэропорту города Днепр, разрушая его и прилегающую к нему инфраструктуру, сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко.

"Повторный обстрел аэропорта "Днепр". От него уже ничего не осталось. И сам аэропорт, и инфраструктура рядом с ним разрушены. Ракеты продолжают летать", - написал он в Telegram, отметив, что количество пострадавших уточняется.

Резниченко добавил, что в Звонецке Днепропетровской области произошел удар по объекту инфраструктуры. Поскольку спасатели продолжают работу, размер ущерба и количество пострадавших уточняется.

Прошлой ночью в области было нанесено семь авиаударов. Украинские военные уничтожили вражескую ракету и беспилотный летательный аппарат.

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