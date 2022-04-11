Во второй тур президентских выборов во Франции прошли Макрон и Ле Пен

Они снова сразятся во втором туре голосования 24 апреля.

Во втором туре выборов 2017 года Макрон без особых усилий победил Ле Пен, но эксперты прогнозируют, что в этом году борьба обострится.

Ни политика борьбы с Covid-19, ни дипломатические усилия по урегулированию кризиса в Украине не помогли Макрону преодолеть глубокую неприязнь к нему французов. Макрон, ориентированный на реформы технократ, в течение многих лет считался высокомерным и равнодушным к проблемам простых граждан политиком, что в значительной степени было одной из причин протестного движения "желтых жилетов" в 2018 году.

Ле Пен, в свою очередь, смягчила некоторые из своих более резких позиций по таким вопросам, как иммиграция и ислам, и сосредоточилась на повседневных проблемах граждан, таких как высокая инфляция. Она также выигрывает от того факта, что французский электорат в целом правый. Лидеру Национального объединения удалось исправить свой плохой имидж.

Один из последних опросов показывает, что во втором туре выборов Макрон наберет лишь 51% голосов, в то время как за Ле Пен проголосуют 49% французов.

Учитывая, что французская экономика является второй по величине в Европейском союзе и что страна является единственной ядерной державой в ЕС и занимает одно из пяти постоянных мест в Совете Безопасности ООН, все обеспокоены тем, чего можно ожидать, если Ле Пен попадет в Елисейский дворец.

Совершенно очевидно, что это не пойдет на пользу отношениям Парижа с ЕС, поскольку Ле Пен долгое время была одним из самых резких критиков блока, и ожидается, что она объединится с другими европейскими национальными консервативными лидерами против Брюсселя.

Однако французы традиционно склонны поддаваться протестному голосованию в первом туре выборов, а во втором предпочитают голосовать за "меньшее зло". Это может принести пользу Макрону.