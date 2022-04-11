Видео ⟩ Невыполнимые требования VARAM на господдержку по установке гранульных котлов

Любой владелец частного дома может получить от государства до 3400 евро на приобретение котла, если отключится от газа. Однако чиновники установили столь высокие требования, что никто не может получить деньги, поскольку котлу необходимо соответствовать классу эффективности А+++.

Передача опросила нескольких торговцев и производителей гранульных котлов, которые признали, что такой котел, на который можно было бы получить государственную поддержку, в Латвии купить нельзя.

Руководитель отдела отопления предприятия SB Янис Грашс отметил, что даже очень хорошие котлы класса premium соответствуют эффективности A++, и ему не известны такие котлы, которые были бы оценены на уровне А+++.

Руководитель отдела изменения климата VARAM Раймондс Кашс признал, что Министерство высокими требованиями надеется направить потенциальный выбор получателей поддержки от использования гранул на другие виды отопления. Хотя политики и эксперты лучшей альтернативой газового отопления считают гранулы, чиновники считают их слишком загрязняющими. Большая популярность гранул в отоплении частных домов в городах может привести к тому, что нарушатся допустимые пороги загрязнения воздуха.

Кашс также не признает, что чиновники с жесткими требованиями к эффективности гранульных котлов перестарались. При проведении первоначального исследования во время разработки конкурса латвийские производители утверждали, что такие котлы существуют. Таковые упоминаются в Европейском регламенте 2015 года.

Кашс не рассказал, какой производитель сказал ему об этом, только сказал, что это компания, которая производит котлы в Латвии.

Однако, как отмечает Nekā personīga, гранулярные котлы в Латвии производятся только несколькими предприятиями, и не имеется информации о том, что кто-либо из них сертифицировал свои продукты в соответствии с условиями энергоэффективности. Это подтвердил и председатель правления крупнейшего и самого опытного латвийского производителя гранульных котлов Grandeg Андрис Лубиньш.

"Если бы [у котлов Grandeg] был бы один или два плюса, то я бы уже давно рассказал об этом на своей домашней странице, но там ничего не было заложено. Где они [VARAM] взяли то, что есть [котлы] три плюса, это просто какой-то абсурд", - сказал Лубиньш в телефонном разговоре.

В Инвестиционном фонде окружающей среды, администрирующем программу смены отопительных систем, желающих призывают подождать и обещают, что невыполнимые правила изменится. Однако это произойдёт, не потому, что таких отопительных котлов нет, а потому, что изменилась геополитическая ситуация. После войны в Украине будет предложено уменьшить требуемый в программе поддержки класс с A+++ до A+. Поправки к правилам будут готовы в течение месяца.

Владельцы частных домов могут получать и до 5000 евро, если газовое отопление сменят на подключение к централизованному теплоснабжению города. Как отмечает Nekā personīga, эта идея VARAM не популярна. В Rīgas siltums в течение месяца такой возможностью интересовались только пять человек.

Уже сообщалось, что разработанная программа поддержки VARAM предусматривает предоставление поддержки на замену оборудования, использующего ископаемое топливо, например, природный газ, дизельное топливо, каменный уголь, на оборудование, использующее новые возобновляемые энергоресурсы - гранульные котлы, тепловые насосы, солнечные коллекторы, или подключение к централизованной системе теплоснабжения.

Также поддержка предназначена для производства электроэнергии из возобновляемых энергоресурсов - солнечных панелей, ветряных генераторов для нужд собственного потребления.

Общее финансирование, доступное в программе поддержки, составляет 20 миллионов евро. Министерство предусматривает, что поддержка в рамках конкурса предоставляется в виде гранта - разового платежа - после приобретения и установки оборудования. В зависимости от оборудования можно получить поддержку до 15 000 евро.

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