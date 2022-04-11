США предупреждают о новой жестокости командования России в Украине

Ожидается, что будут еще более жестокие нападения на гражданских жителей Украины по приказу генерала Российской армии Александра Дворникова, которого Путин поставил главным по войне против Украины, сообщил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.
"Этот конкретный генерал совершал жестокие действия против гражданского населения в других войнах, особенно в Сирии. Мы можем ожидать от него еще больше жестокости в этом поле боя (в Украине). Этот генерал будет очередным совершающим военные преступления и жестокость против гражданского населения в Украине", - сказал Салливан.
Дворников в Сирии организовал бомбардировку мирных городов.
Он был поклонником тактики "выжженной земли". Дворников своими приказами вызвал сильный поток беженцев в Европу.
Подобную точку зрения высказал директор информационного консультационного предприятия Украины Defense Express Сергей Згурец. В интервью радио NV он подчеркнул, что этот генерал воевал в Сирии и Чечне. Во время военных операций Дворников выделялся особой жестокостью против гражданского населения.
"У него есть есть опыт подавления Чечни, в 2000 году в Грозном. Затем он командовал группой российских войск в Сирии. У него есть политические сторонники в Кремле, в свое время рассматривалась возможность стать заместителем министра обороны. На самом деле это человек, у которого есть известные политические амбиции и военный опыт", - отметил Згурец.
"Когда на суше произошло сопротивление населения, использовалась артиллерия и авиация, чтобы полностью уничтожить эти территории. В тех городах, где сопротивление продолжалось, было использовано химическое оружие", - сказал эксперт.
Уже сообщалось, что Россия реорганизовала командование своими войсками в Украине и теперь его возглавляет генерал Александр Дворников, получивший большой военный опыт в Сирии.
По словам источника, у российских вооруженных сил после вторжения в Украину была "плохая координация" и Дворников будет отвечать за "улучшение координации".
"У этого конкретного командира большой опыт российских операций в Сирии. Поэтому мы ожидаем, что общее командование и управление улучшится", - сообщил источник ВВС.
Он также отметил, что переговоры могут иметь приоритет над военными операциями для того, чтобы Кремль мог отчитаться об определенных успехах в преддверии 9 мая, когда Россия отмечает победу во Второй мировой войне.
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