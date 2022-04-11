США предупреждают о новой жестокости командования России в Украине

"Этот конкретный генерал совершал жестокие действия против гражданского населения в других войнах, особенно в Сирии. Мы можем ожидать от него еще больше жестокости в этом поле боя (в Украине). Этот генерал будет очередным совершающим военные преступления и жестокость против гражданского населения в Украине", - сказал Салливан.

Дворников в Сирии организовал бомбардировку мирных городов.

Он был поклонником тактики "выжженной земли". Дворников своими приказами вызвал сильный поток беженцев в Европу.

Подобную точку зрения высказал директор информационного консультационного предприятия Украины Defense Express Сергей Згурец. В интервью радио NV он подчеркнул, что этот генерал воевал в Сирии и Чечне. Во время военных операций Дворников выделялся особой жестокостью против гражданского населения.

Dvorņikovs (labajā pusē) pie Krimas. 2020. gads. ФОТО: Reuters/ScanPix

"У него есть есть опыт подавления Чечни, в 2000 году в Грозном. Затем он командовал группой российских войск в Сирии. У него есть политические сторонники в Кремле, в свое время рассматривалась возможность стать заместителем министра обороны. На самом деле это человек, у которого есть известные политические амбиции и военный опыт", - отметил Згурец.

"Когда на суше произошло сопротивление населения, использовалась артиллерия и авиация, чтобы полностью уничтожить эти территории. В тех городах, где сопротивление продолжалось, было использовано химическое оружие", - сказал эксперт.

Уже сообщалось, что Россия реорганизовала командование своими войсками в Украине и теперь его возглавляет генерал Александр Дворников, получивший большой военный опыт в Сирии.

По словам источника, у российских вооруженных сил после вторжения в Украину была "плохая координация" и Дворников будет отвечать за "улучшение координации".

"У этого конкретного командира большой опыт российских операций в Сирии. Поэтому мы ожидаем, что общее командование и управление улучшится", - сообщил источник ВВС.

Он также отметил, что переговоры могут иметь приоритет над военными операциями для того, чтобы Кремль мог отчитаться об определенных успехах в преддверии 9 мая, когда Россия отмечает победу во Второй мировой войне.